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WhoScored: Роналду оказался худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду показал худшую реализацию моментов на чемпионате Европы – 2024 по версии портала WhoScored.

Роналду стал худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов
© Газета.Ru

Португалия завершила выступление на чемпионате Европы на стадии четвертьфинала, проиграв национальной команде Франции в серии пенальти. Роналду вышел на поле в пяти поединках (три матча группового этапа и две игры плей-офф), в которых не сумел забить и отдал одну результативную передачу.

На втором месте в рейтинге худших игроков Евро по реализации моментов оказался немец Кай Хаверц, на третьем месте — бельгиец Ромелу Лукаку. Лидер и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе занял четвертую строчку, а замкнул топ-5 игроков по этому показателю Мемфис Депай из Нидерландов.

В финале чемпионата Европы Испания обыграла Англию. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Первый тайм прошел без забитых мячей. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Футбол
Коул Палмер
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду