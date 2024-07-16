Месси сделал подарки игрокам сборной Аргентины после Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарки партнерам по команде после победы на Кубке Америки. Об этом на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал Роберто Гарначо, брат футболиста сборной Аргентины Алехандро Гарначо.

Месси подарил игрокам наушники, оформленные под дизайн цветов формы и флага сборной Аргентины.

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В финале турнира Аргентина сражалась с Колумбией. Сам Месси был вынужден покинуть поле на 66-й минуте игры из-за полученной травмы.

Финал турнира прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч между Аргентиной и Колумбией завершился в дополнительное время со счетом 1:0. Нападающий итальянского клуба «Интер», аргентинец Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, который принес победу его сборной.

Начало финала Кубка Америки было отложено более чем на час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и гарантировать безопасность всех.