Полузащитник «Акрона» рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни

Артур Галоян рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.

– Сколько нужно в месяц для комфортной жизни?

– В принципе я никуда не хожу. Не большой любитель посещать какие-то места. Могу зайти выпить кофе, а остальное время провожу дома и на тренировках. В целом где-то 100-120 тысяч уходит в месяц на все.

– Была какая-то импульсивная покупка?

– Нет, у меня тут, скорее, наоборот. Если что-то хочу – пережидаю, а потом уже возвращаюсь к этому вопросу. Поэтому необдуманных покупок не делал.

В плане финансов самое дорогостоящее, что было за последнее время – это свадьба. Можно ее отнести к моим самым дорогим покупкам, – сказал Артур Галоян

Также полузащитник «Акрона» рассказал, сколько тратит на аренду жилья в Тольятти.

– Вы родились и выросли в Москве, большую часть карьеры выступали за московские клубы. Насколько сильно жизнь в Тольятти отличается от Москвы?

– Сильно отличается в плане темпа. Город поменьше и поспокойнее. Все в целом приземленнее. Но прямо сильных отличий не могу выделить. Может, потому что никуда особо и не выбираюсь, большую часть времени провожу дома.

– Вы арендуете жилье в Тольятти?

– Да, снимаю квартиру.

– Сколько стоит аренда квартиры в Тольятти?

– 30-35 тысяч. За эти деньги можно найти однокомнатную или двухкомнатную квартиру, – сказал полузащитник «Акрона» Артур Галоян.