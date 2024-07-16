Полузащитник «Акрона» рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни

Хавбек «Акрона» Галоян о комфортной сумме в месяц: «100-120 тысяч на все, провожу больше времени дома и на тренировках. Снимаю квартиру в Тольятти, за 30-35 тысяч можно найти»
Артур Галоян рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.
– Сколько нужно в месяц для комфортной жизни?
– В принципе я никуда не хожу. Не большой любитель посещать какие-то места. Могу зайти выпить кофе, а остальное время провожу дома и на тренировках. В целом где-то 100-120 тысяч уходит в месяц на все.
– Была какая-то импульсивная покупка?
– Нет, у меня тут, скорее, наоборот. Если что-то хочу – пережидаю, а потом уже возвращаюсь к этому вопросу. Поэтому необдуманных покупок не делал.
В плане финансов самое дорогостоящее, что было за последнее время – это свадьба. Можно ее отнести к моим самым дорогим покупкам, – сказал Артур Галоян
Также полузащитник «Акрона» рассказал, сколько тратит на аренду жилья в Тольятти.
– Вы родились и выросли в Москве, большую часть карьеры выступали за московские клубы. Насколько сильно жизнь в Тольятти отличается от Москвы?
– Сильно отличается в плане темпа. Город поменьше и поспокойнее. Все в целом приземленнее. Но прямо сильных отличий не могу выделить. Может, потому что никуда особо и не выбираюсь, большую часть времени провожу дома.
– Вы арендуете жилье в Тольятти?
– Да, снимаю квартиру.
– Сколько стоит аренда квартиры в Тольятти?
– 30-35 тысяч. За эти деньги можно найти однокомнатную или двухкомнатную квартиру, – сказал полузащитник «Акрона» Артур Галоян.
Гибралтар пожалуется в УЕФА из-за криков Ямаля и Родри «Гибралтар – испанский» во время празднования победы Испании на Евро
Губерниев о Кузнецове в СКА: «Он звезда. Надеюсь, он будет не доигрывать, а действительно принесет пользу команде и российскому хоккею»
Перес представил Мбаппе на «Бернабеу»: «Добро пожаловать домой, Килиан – вы здесь, потому что хотели этого. Ваша любовь к «Реалу» дала вам силы, чтобы преодолеть все препятствия»