Испанцы устроили торжества в Мадриде по случаю победы сборной на ЧЕ-2024

Испанцы бурно отпраздновали победу сборной пиренейского королевства на Чемпионате Европы по футболу. Сами игроки по возвращении на родину прошли парадом по центру Мадрида, выступили перед публикой. Встреча с фанатами состоялась в понедельник вечером, уже после того, как члены сборной побывали на приеме у короля Филиппа VI (монарху преподнесли футболку с номером четыре, именно такой по счету является нынешняя победа испанцев на ЧЕ) и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

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Именно из правительственной резиденции - дворца Монклоа - и стартовал парад чемпионов. Завершился он на площади Сибелес, где для празднования победы собрались тысячи фанатов. Полиция, чтобы обеспечить безопасность, даже задействовала тяжелую технику. Официально вечеринка продолжалась до полуночи, по крайней мере, в это время футболисты покинули сцену. Однако болельщики продолжали праздновать и ночью, как собственно и день финального матча.

Как обращают внимание местные СМИ, фанаты от радости лезли на фонари, дорожные знаки, деревья. Аналогичную картину можно было наблюдать в 2012 году, когда испанцы также одержали победу на Чемпионате Европы по футболу. Тогда радостные крики и автомобильные гудки не давали заснуть всему Мадриду.

Напомним, сборная Испании стала чемпионом Европы, обыграв в финале команду Англии со счетом 2:1.