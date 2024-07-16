«Спартак» поборется с «Шинником» за рекордсмена Первой лиги

«Спартак» готовится навязать борьбу «Шиннику» за подписание 37-летнего голкипера Александра Довбни. Весь прошлый сезон игрок выступал за ярославский клуб до истечения контракта.

Как сообщает Metaratings.ru, вратарь получил предложение из «Шинника» и уже покинул выступающий во Второй лиге «Челябинск», где с июня проходил просмотр.

В прошлом сезоне «Шинник» финишировал на 7-й строчке Первой лиги. Довбня отыграл 33 матча, 11 из которых «насухо».

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» рассматривает Довбню в качестве третьего вратаря, однако гендиректор московского клуба заявил, что острой необходимости в подписании еще одного стража ворот сейчас нет.

Прошлый сезон РПЛ завершился для «Спартака» 5-м местом. Первый матч нового сезона команда Деяна Станковича проведет на выезде 21-го июля. В соперниках — «Оренбург».

В новом сезоне Первой лиги «Шинник» стартовал с минимального домашнего поражения «Ротору».