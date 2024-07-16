Тухеля привлекает идея возглавить сборную Англии. Тренер интересовался должностью еще до Евро-2020
Томас Тухель заинтересован в работе главным тренером сборной Англии.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Баварии» и Челси» является одним из кандидатов на пост главного тренера английской сборной после ухода Гарета Саутгейта.
По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, 50-летний немецкий специалист планировал взять отпуск на год после ухода из «Баварии». Однако его привлекает идея возглавить сборную Англии.
Томас Тухель интересовался этой должностью еще до чемпионата Европы, прошедшего в 2021 году, когда бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвергался серьезной критике в СМИ.
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Тухеля привлекает идея возглавить сборную Англии. Тренер интересовался должностью еще до Евро-2020