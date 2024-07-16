Футболист "Спартака" рассказал о переписке с Промесом

Нападающий московского "Спартака" Павел Мелешин летом переписывался с бывшим футболистом клуба нидерландцем Квинси Промесом. Об этом Мелешин рассказал ТАСС.

1 июля "Спартак" объявил об уходе Промеса в связи с истечением контракта.

"Когда я пришел в команду, Квинси Промес мне очень сильно помогал как нападающий, подсказывал, подбадривал, - сказал Мелешин. - Большой мой друг, на связи с ним, надеюсь, что с ним все будет хорошо, желаю ему удачи. Иногда списываемся, последний раз - перед сборами где-то в июне. Он отвечал на мои сообщения, но не буду рассказывать, о чем переписывались".



Промесу 32 года, он вернулся в "Спартак" в 2021 году. Ранее нидерландец выступал за столичную команду с 2014 по 2018 год. В составе "Спартака" он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За красно-белых Промес провел 235 матчей, в которых забил 114 мячей. Он занимает шестое место по количеству голов за клуб в истории.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля, в мае футболист был отпущен из-под стражи, он ожидает вердикта суда об экстрадиции. По данным СМИ, в Дубае он проходил обвиняемым по делу о дорожно-транспортном происшествии. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. На родине суд 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Сам футболист не присутствовал на заседании, позднее он был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в апелляционном суде Амстердама. Там же на стадии апелляции находится и другое дело в отношении игрока - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить родственнику компенсацию.