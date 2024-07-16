«Локомотив» отказался от трансфера Жуниньо из «Карабаха»

«Локомотив» отказался от трансфера Жуниньо Виейра из «Карабаха».

По данным «Матч ТВ», московский клуб отказался от покупки 27-летнего бразильца. В «Локомотиве» не согласны с условиями перехода и стоимостью игрока.

В прошлом сезоне Жуниньо Виейра перешел в «Карабах» из португальского «Шавеша» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана, забив 20 голов.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.