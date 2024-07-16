Мбаппе признался, что отказал нескольким клубам перед переходом в «Реал»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признался, что отказал нескольким клубам перед переходом в мадридскую команду.

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«Реал» объявил о подписании пятилетнего контракта с Мбаппе 3 июня. Во вторник, 16 июля, прошла официальная презентация 25‑летнего форварда.

— У меня были и другие предложения, но я всегда им отказывал. Я был уверен, что мой переход в мадридский клуб произойдет. «Реал» был моим приоритетным вариантом, — цитирует Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своем Telegram‑канале.



Мбаппе перебрался в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента. В составе французского клуба футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды победил в Кубке лиги.