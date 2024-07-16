Вратарь сборной Англии Пикфорд высказался об уходе Саутгейта

Вратарь сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд высказался об уходе Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной команды по итогам Евро-2024.

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«Я полностью опустошён. Мне будет больно от этого ещё какое-то время. Благодарен всем тем, кто поддерживал нас во время Евро. Хочу выразить признательность и моим партнёрам по сборной, а также персоналу за проделанную ими работу на протяжении всего турнира. Особо хочу поблагодарить нашего босса за то, что он всегда верил в меня, когда был рядом. Я хочу пожелать ему всего наилучшего в его будущем. Спасибо тебе, Гарет», — приводит слова Пикфорда BBC.



Сегодня, 16 июля, футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что возглавляющий сборную страны Гарет Саутгейт принял решение покинуть свой пост.

14 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, Испания стала победителем чемпионата Европы, а национальная команда Англии потерпела второе подряд поражение в финале Евро. Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года.