«Акрон» арендовал форварда «Родины» Ивана Тимошенко

«Акрон» арендовал нападающего московской «Родины» Ивана Тимошенко, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

© FCAKRON.RU

«Приветствуем Ивана в нашем клубе и желаем ему успехов!», — говорится в заявлении на официальном сайте «Акрона».



25-летний Иван Тимошенко играл за «Родину» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне он провёл за московскую команду 31 матч, в которых забил 15 голов и оформил две результативные передачи. Контракт Тимошенко с «Родиной» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста, по версии интернет-портала Transfermarkt, — € 1 млн.

Напомним, по итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги «Акрон» набрал 59 очков и занял третье место. В переходных матчах за возможность выступать в Российской Премьер-Лиге тольяттинский клуб обыграл «Урал» с общим счётом 3:2. 20 июля в игре 1-го тура чемпионата России «Акрон» встретится с московским «Локомотивом».