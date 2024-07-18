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Гендиректор «Спартака» Малышев ответил на вопрос о возможном возращении Промеса

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном возращении в клуб нападающего Квинси Промеса.

Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможном возращении Промеса
© Чемпионат.com

— Промес выкладывает в социальные сети ностальгические видео и фото про «Спартак». Стал ли Квинси ближе к возвращению в Москву?

— Иногда я тоже с удовольствием пересматриваю матчи с участием Квинси. На данный момент нет никаких новостей, которые можно было бы рассказать прессе. Если будут новости, мы поделимся, — передает слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Футбол
Илья Никульников
Олег Малышев
Квинси Промес
Спартак