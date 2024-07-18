Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможном возращении Промеса

Гендиректор «Спартака» Малышев ответил на вопрос о возможном возращении Промеса
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном возращении в клуб нападающего Квинси Промеса.
— Промес выкладывает в социальные сети ностальгические видео и фото про «Спартак». Стал ли Квинси ближе к возвращению в Москву?
— Иногда я тоже с удовольствием пересматриваю матчи с участием Квинси. На данный момент нет никаких новостей, которые можно было бы рассказать прессе. Если будут новости, мы поделимся, — передает слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.