Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможном возращении Промеса

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном возращении в клуб нападающего Квинси Промеса.

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— Промес выкладывает в социальные сети ностальгические видео и фото про «Спартак». Стал ли Квинси ближе к возвращению в Москву?

— Иногда я тоже с удовольствием пересматриваю матчи с участием Квинси. На данный момент нет никаких новостей, которые можно было бы рассказать прессе. Если будут новости, мы поделимся, — передает слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.