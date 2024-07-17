«Челси» проведет расследование из‑за оскорбительной кричалки Энцо Фернандеса

«Челси» проведет расследование после публикации видеозаписи, на которой игроки сборной Аргентины скандируют оскорбительную кричалку в адрес футболистов сборной Франции, сообщает журналист Daily Mail Киран Гилл.

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Во время празднования победы в Кубке Америки‑2024, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0), аргентинские игроки спели расистскую кричалку об игроках сборной Франции. Видео в прямом эфире в соцсетях транслировал полузащитник сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, эпизод попал на камеру.

После этого футболисты «Челси» Уэсли Фофана, Мало Гюсто и Аксель Дисаси отписались от Фернандеса в социальных сетях.

По информации Гилла, «Челси» серьезно относится к ситуации и готов принять меры.