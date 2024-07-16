Миранчук согласился перейти в американский клуб

Российский футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук дал согласие на трансфер в клуб МЛС «Атланта», передает TuttoAtalanta.

Клуб из США заплатит за россиянина €11 млн. Трансфер будет закрыт в ближайшее время.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €10 млн.

Алексей является воспитанником московского «Локомотива». В активе полузащитника 45 матчей за сборную России и семь забитых мячей.

В текущем сезоне регулярного чемпионата МЛС «Атланта» занимает 11 место в Восточной конференции. На первой строчке идет «Цинциннати», второе место занимает «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси, замыкает тройку сильнейших «Коламбус Крю».