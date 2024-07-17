Стало известно, какую травму получил Месси в финале Кубка Америки

Аргентинский нападающий команды Лионель Месси получил травму связок правой лодыжки, сообщается на сайте клуба «Интер Майами».

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В воскресенье сборная Аргентины обыграла Колумбию в финале Кубка Америки со счетом 1:0. Месси покинул поле на 66‑й минуте из‑за травмы правой лодыжки. На кадрах видеотрансляции позже было видно, что форвард сидит на скамейке запасных с сильно распухшим голеностопом.

— После медицинского обследования было установлено, что Лионель Месси получил повреждение связок правой лодыжки. Готовность капитана будет определяться периодическими осмотрами и ходом его восстановления, — сообщает «Интер Майами».



В нынешнем сезоне Лионель Месси провел за «Интер Майами» 12 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал девять голевых передач.