Сергей Юран высказался по поводу нового сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран заявил, что пока не задумывался по поводу нового сезона РПЛ.

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«Я пока отдыхаю и не думаю о старте РПЛ. Есть ли предложения от клубов? Об этом узнаете», — приводит слова Юрана Legalbet.



Чемпионат России по футболу сезона-2024/2025 начнётся 20 июля матчем 1-го тура между московским «Локомотивом» и «Акроном» из Тольятти. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

Напомним, в конце апреля 55-летний Юран был уволен с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород» спустя год работы в клубе. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз победила, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение. В своей карьере Сергей Юран также возглавлял ярославский «Шинник», «Химки», «Балтику» и «СКА-Хабаровск».