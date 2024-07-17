«Зенит» предложил «Галатасараю» € 30 млн за форварда сборной Турции

Нападающий «Галатасарая» и сборной Турции Барыш Йылмаз может стать игроком санкт-петербургского «Зенита».

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Как сообщает Ajansspor в соцсетях, российский клуб уже сделал предложение в € 30 млн за форварда. Отмечается, что сине-бело-голубые также предложили футболисту зарплату в € 5 млн.

В минувшем сезоне Йылмаз принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 12 результативными передачами. В общей сложности нападающий провёл на поле 3490 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.