18-летний Педро высказался об адаптации в «Зените»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро рассказал о том, как прошла адаптация к российскому футболу после переезда из чемпионата Бразилии.

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«Я полностью адаптировался в «Зените». В самом начале, когда только пришёл, было непривычно, были какие-то ощущения, что потребуется время на адаптацию. Но в действительности всё прошло гораздо быстрее, удалось проявить себя, показать хороший футбол во второй части прошлого сезона. Ожидаю от новой кампании только самое хорошее. Надеюсь, что точно так же смогу приносить пользу команде, поэтому в личном и командном плане сезон должен стать успешным. Также жду много новых титулов с «Зенитом», — приводит слова Педро ТАСС.



Напомним, в минувшем сезоне 18-летний Педро принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.