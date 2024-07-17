ПСЖ продвигается в переговорах с «Наполи» по трансферу Осимхена

Французский «Пари Сен-Жермен» продвигается в переговорах с итальянским «Наполи» по трансферу нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

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Отмечается, что интерес «Пари Сен-Жермен» теперь становится конкретным. По информации источника, Виктор Осимхен заинтересован в переходе в «ПСЖ» и готов к трансферу, если клубы смогут договориться о сделке.

Ранее сообщалось, что руководство неаполитанского клуба готово расстаться с нигерийским футболистом в случае, если поступит предложение в размере € 130 млн. Трудовое соглашение Осимхена действует до лета 2026 года. В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.