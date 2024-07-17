«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника Джонотана Та

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании центрального защитника «Байера» Джонотана Та, сообщает Sky Sports.

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По информации источника, «красные дьяволы» до сих пор не могу договориться с «Баварией» по переходу защитника Маттиаса де Лигта. Личный контракт игрока с английским клубом уже согласован, соглашение будет рассчитано до лета 2029 года. «Бавария» требует у «МЮ» € 50 млн + бонусы.

По этой причине «Манчестер» параллельно связался с Та, которым также интересуется «Бавария».

28-летний Жонатан Та перешёл в «Байер» из «Гамбурга» в 2015 году. За этот период он принял участие в 353 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Та с «фармацевтами» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.