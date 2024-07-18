Вице-президент Аргентины поддержала сборную после кричалки о Франции

Вице-президент Аргентины отреагировала на скандал из-за расисткой песни сборной.

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Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, дополнительное время), игроки «альбиселесте» спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Виде празднования выложил хавбек «Челси» Энцо Фернандес, быстро прервавший трансляцию.