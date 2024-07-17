Главный тренер сборной Мексики отказался продолжить работу с командой

Хайме Лосано ушел с должности главного тренера сборной Мексики, сообщает пресс‑служба национальной федерации футбола (FMF).

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На Кубке Америки‑2024 команда завершила выступление на групповом этапе, не суме попасть в плей‑офф.

При этом Лосано предлагали продолжить работу в качестве помощника до чемпионата мира 2026 года, а затем вернуться к роли главного тренера до 2030 года, но 45‑летний специалист отклонил данное предложение.

Мексика примет чемпионат мира по футболу 2026 года совместно с Канадой и США.

— Хайме Лосано был предложен контракт до 2030 года, по которому в период 2024–2026 годов он будет сопровождать более опытного тренера на пути к нашему чемпионату мира. Лосано сообщил нам об отказе. Мы уважаем его решение, признаем его высокий профессионализм, способности и преданность делу, — говорится в сообщении FMF.



Лосано работал на посту главного тренера сборной Мексики с 2023 года. Под его руководством команда победила в Золотом кубке 2023 года, а в начале этого года вышла в финал Лиги наций КОНКАКАФ, где уступила США.