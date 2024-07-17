Чернов удивился отсутствию предложений по Джикии

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал уход Георгия Джикии из московского клуба, а также высказался о будущем футболиста.

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Об уходе капитана команды «Спартак» объявил 18 мая. Причина ухода — окончание срока действия контракта. В клубе защитник выступал с 2017-го года.

«У него такой хороший возраст — 30 лет. Для защитника — самый сок, время раскрываться. Я сам застал в ЦСКА ребят, которые только после 30 на пик вышли», — приводит слова Чернова «Чемпионат».



Футболист добавил, что поддерживает связь с Джикией. Чернов подчеркнул, что о каких-либо контактах с другими командами экс-игрок «Спартака» говорить отказывается.

Джикия в прошедшем сезоне РПЛ провел всего 8 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Всего в составе «Спартака» футболист сыграл в 164 матчах. На его счету пять голов во всех турнирах. С 2017-го года защитник входит в национальную сборную России.

Портал Transfermakt оценивает Джикию в 3,5 миллиона евро.