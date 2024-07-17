Журавель высказался о перепалке Шнякина и Долецкой

Тимур Журавель высказался о перепалке Дмитрия Шнякина и Алены Долецкой.

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Ранее журналистка раскритиковала работу комментатора и его коллеги Константина Генича на финале Евро-2024, призвав их уволить. Позднее, отвечая Шнякину, она изложила суть своих претензий. Вскоре комментатор «Матч ТВ» ответил бывшему главному редактору Vogue Russia.

«Прочитав такое подробное обращение к Диме Шнякину, у меня возникла только одна мысль: каждый имеет право на свое глупое мнение», – заявил Журавель.



Комментатор «Матч ТВ» также поддержал мнение автора Sports Глеба Черняковского, написавшего: «Как же меня бесит абсолютно незаслуженная агрессия в сторону Димы Шнякина. Я искренне не понимаю, за что его так гасят. За то, что он яркий? За то, что нестандартный? За то, что не боится работать с русским языком?»