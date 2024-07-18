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«Ноттингем» за 12 млн фунтов подписал защитника Сербии и «Фиорентины» Миленковича

Никола Миленкович перешел в «Ноттингем Форест» из «Фиорентины».

Миленкович перешел в «Ноттингем Форест» из «Фиорентины»
© Sports.ru

Английский клуб официально оформил трансфер 26-летнего защитника.

Соглашение с футболистом подписано до 2029 года.

«Ноттингем Форест» выплатит «Фиорентине» 12 миллионов фунтов за трансфер футболиста, сообщил Фабрицио Романо.

Никола Миленкович играл за итальянский клуб с 2017 года.

В прошлом сезоне сербский футболист провел 34 матча в Серии А и получил четыре желтых карточки.

Футбол
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