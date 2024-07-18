Никола Миленкович перешел в «Ноттингем Форест» из «Фиорентины».
Английский клуб официально оформил трансфер 26-летнего защитника.
Соглашение с футболистом подписано до 2029 года.
«Ноттингем Форест» выплатит «Фиорентине» 12 миллионов фунтов за трансфер футболиста, сообщил Фабрицио Романо.
Никола Миленкович играл за итальянский клуб с 2017 года.
В прошлом сезоне сербский футболист провел 34 матча в Серии А и получил четыре желтых карточки.
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