Никола Миленкович перешел в «Ноттингем Форест» из «Фиорентины».

Английский клуб официально оформил трансфер 26-летнего защитника.

Соглашение с футболистом подписано до 2029 года.

«Ноттингем Форест» выплатит «Фиорентине» 12 миллионов фунтов за трансфер футболиста, сообщил Фабрицио Романо.

Никола Миленкович играл за итальянский клуб с 2017 года.

В прошлом сезоне сербский футболист провел 34 матча в Серии А и получил четыре желтых карточки.