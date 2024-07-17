Билеты на олимпийский футбольный турнир подешевели из‑за низкого спроса

Организаторы Олимпиады‑2024 в Париже приняли решение снизить цены на билеты на матчи футбольного турнира из‑за низкого спроса, сообщает RMC Sport.

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Менее чем за десять дней до открытия Олимпийских игр 2024 года в продаже остается один миллион билетов (из почти 10 миллионов), большинство из них — на матчи футбольного турнира.

Организаторы Олимпиады решили снизить минимальную стоимость билета с 24 до 15 евро. Эта цена будет актуальна до четвертьфиналов включительно, но только для матчей за пределами Парижа. Билеты на игры, которые пройдут во французской столице, по‑прежнему продаются по цене от 24 евро.

Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут в Париже и еще шести городах Франции с 24 июля по 10 августа.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.