В «Ахмате» рассказали, сколько игроков клуб планирует подписать этим летом

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что клуб планирует усилиться всего пятью-шестью футболистами. Ранее он сообщил, что клуб ведёт переговоры о покупке двух легионеров. На просмотре в команде находится бразильский полузащитник Исмаэл.

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«Подписание двух легионеров? Всё в процессе. Мы планируем приобрести ещё трёх-четырёх футболистов в это трансферное окно. Легионеры или россияне? Не могу ответить на этот вопрос», – приводит слова Газзаева Metaratings.



Ранее «Ахмат» объявил об аренде защитника «Зенита» Арсена Адамова и подписании в качестве свободного агента игрока обороны Александра Жирова, выступавшего ранее в «Балтике». При этом клуб попрощался с защитником Андреем Семёновым, полузащитником Артёмом Тимофеевым и нападающими Мохамедом Конате и Владимиром Ильиным.

Новый сезон РПЛ грозненский клуб начнёт домашним матчем с «Краснодаром». Встреча состоится 21 июля и начнётся в 20:00 мск.