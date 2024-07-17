Стало известно, кто является для «Атлетико» вариантом для замены Мораты

Мадридский «Атлетико» продолжает поиски замены нападающему Альваро Морате, который перейдёт в «Милан». Об этом информирует Marca.

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По данным источника, клуб рассматривает форвардов Артёма Довбика из «Жироны», играющего за «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса и Александра Сёрлота, выступающего за Вильярреал». Вариант с Довбиком при этом является приоритетным, поскольку «Жирона» готова к переговорам по трансферу украинского форварда за приемлемую для «матрасников» цену, не превышающую € 40 млн. В отличие от каталонцев, «Вильярреал» и «Манчестер Сити» гораздо категоричнее в вопросе расставания со своими нападающими, что усложняет ведение с ними переговоров.

Ранее Mundo Deportivo сообщил, что 24-летний нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес является приоритетной целью клуба на замену уходящему Альваро Морате.

Напомним, в минувшем сезоне 27-летний Артём Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, где отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.