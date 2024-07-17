Назван самый дорогой футбольный бренд мира

Консалтинговая компания Brand Finance назвала самые дорогие футбольные бренды мира. Рейтинг доступен на сайте организации.

Лидером стал мадридский «Реал», стоимость бренда которого за год возросла до 1,81 миллиарда долларов. На втором месте расположился английский «Манчестер Сити», стоимость которого составила 1,73 миллиарда долларов. Замкнула тройку «Барселона» (1,65 миллиарда долларов).

Далее в рейтинге идут «Манчестер Юнайтед» (1,5 миллиарда) и «Ливерпуль» (1,48 миллиарда), мюнхенская «Бавария» (1,33 миллиарда), ПСЖ (1,29 миллиарда), а также лондонские «Арсенал» (1,07 миллиарда), «Тоттенхэм» (930 миллионов) и «Челси» (897 миллионов).

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. Также в сезоне-2023/2024 команда стала чемпионом Испании.