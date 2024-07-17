В «Сочи» рассказали о проблемах с поведением защитника Аттийят-аллаха

Заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов рассказал, что марокканский защитник команды Яхья Аттийят-аллах не прибыл в расположение клуба после начала нового сезона Первой лиги.

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«Яхья не приехал на сбор, прислал справку, что он заболел ковидом. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату, поэтому он выздоровел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч с «Уралом». Оказалось, что он в Стамбуле. Вчера мне пришлось выступить на египетском телевидении и рассказать про поведение футболиста и агента», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.



29-летний футболист перешёл в российский клуб в феврале 2024 года из марокканского «Видада». За этот период Аттийят-аллах принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. В общей сложности защитник провёл на поле 589 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,2 млн.