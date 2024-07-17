«Севилья» ведет переговоры с «Сочи» по трансферу Дркушича

«Севилья» ведёт переговоры с «Сочи» по переходу центрального защитника Ваньи Дркушича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Напомним, в минувшем сезоне 24-летний Ванья Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 покинул Российскую Премьер-Лигу, в нынешнем сезоне южане выступают в Мелбет Первой лиге.

Футболист также выступал в составе сборной Словении на чемпионате Европы 2024 года в Германии.