Инсайдер: трансфер Илича из «Торино» в «Зенит» завершен

Сербский полузащитник «Торино» Иван Илич перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X (ранее — Twitter).

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По сведениям источника, сделка между клубами была закрыта. Переход обойдётся сине-бело-голубым в € 25 млн с учётом бонусов. Сам Илич будет получать в «Зените» € 5 млн в год, включая бонусы.

23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А сербский футболист принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.