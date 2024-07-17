«Ростов» снова не выплачивает игрокам зарплату

В «Ростове» задолженности по заработной плате. Игроки не получили выплат за май и июнь, задолженности перед персоналом начинаются с марта. Об этом сообщил Telegram-канал «Четность - не порок».

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Подобная ситуация происходит с ростовчанами не впервые: в 2021-м году сообщалось, что клуб 4 месяца не выплачивал зарплату футболистам и регулярно задерживал выплаты с 2019-го года. Аналогичный скандал случился и в феврале 2023-го года.

В прошлом сезоне команда Валерия Карпина финишировала на 7-м месте.

Первый матч нового сезона состоится 20-го июля: «Ростов» на своем поле примет ЦСКА.