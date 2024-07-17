Защитник «Спартака» рассказал, что общего у Станковича, Слишковича и Божовича

Защитник «Спартака» Никита Чернов сравнил трех тренеров из бывшей Югославии: Деяна Станковича, Владимира Слишковича, Миодрага Божовича. Станкович возглавляет красно-белых.

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— У тебя уже третий тренер из бывшей Югославии после Божовича и Слишковича. Но, кажется, это единственное, что их объединяет. Совершенно разные люди?

— Понятное дело, что все разные. Но характер, постоянная борьба — это они все любят, 100 процентов. У тебя может получаться или не получаться на поле, но если стараешься, рубишься — они всегда подмечают.

— Весельчак Божович — полная противоположность Станковичу?

— На самом деле нет. В каких-то моментах на публике он показывал, что весёлый, а на тренировках бывал жёстким — мог и крикнуть, и напихать, — сказал Чернов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Ильёй Никульниковым.