Ройс близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Марко Ройс близок к переходу в клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».

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Экс-игрок «Боруссии» Дортмунд присоединится к американской команде на правах свободного агента, сообщает Фабрицио Романо.

Осталось уладить последние детали с 35-летним игроком и его окружением, но сделка уже близка к завершению.

Отмечается, что сам Ройс готов к переезду в МЛС.

В прошлом сезоне Марко провел 26 матчей в Бундеслиге, забив 6 мячей и сделав 6 ассистов.