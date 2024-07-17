Ройс близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Марко Ройс близок к переходу в клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».
Экс-игрок «Боруссии» Дортмунд присоединится к американской команде на правах свободного агента, сообщает Фабрицио Романо.
Осталось уладить последние детали с 35-летним игроком и его окружением, но сделка уже близка к завершению.
Отмечается, что сам Ройс готов к переезду в МЛС.
В прошлом сезоне Марко провел 26 матчей в Бундеслиге, забив 6 мячей и сделав 6 ассистов.
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Ройс близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»
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