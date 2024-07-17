Стало известно, сколько человек посмотрели финал Евро-2024 в эфире «Матч ТВ»

Финальный матч чемпионата Европы‑2024 по футболу между сборными Испании и Англии в эфире «Матч ТВ» посмотрели 8,7 миллиона человек, сообщает Mediascope.

В финале, который прошел в воскресенье в Берлине, сборная Испании одержала победу со счетом 2:1.

Трансляцию на сайте matchtv.ru посмотрели два миллиона человек.

По данным livedune.com, общий охват соцсетей «Матч ТВ» во время ЕВРО составил 643 миллиона просмотров.

Сборная Испании в рекордный четвертый раз выиграла ЕВРО, ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах.