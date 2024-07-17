Промес выложил интригующий пост из ОАЭ

Нидерландский нападающий Квинси Промес, выступавший за московский «Спартак», на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал новый интригующий пост из ОАЭ.

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Футболист опубликовал фото на фоне залива и небоскребов с фразой на латинском языке «Omnia desinit», что переводится как «Всему приходит конец».

Ранее Промес на своей странице в Stories Instagram опубликовал подборку своих голов в составе московского клуба, сопроводив пост тремя эмодзи: «скрещенные пальцы», «сердце» и «песочные часы».

Суд Амстердама вынес решение заочно осудить Промеса на 6 лет за причастность к делу о контрабанде наркотиков, а также к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на своего брата.

После сборов московского «Спартака» в Дубае Промес был задержан по делу о ДТП, с места которого футболист скрылся. Позже дело было закрыто. В середине мая 2024 года Промес был освобожден под залог из тюрьмы с запретом на пересечение границы и условием о рассмотрении дела о передаче его в Нидерланды. В начале июля «Спартак» объявил об уходе Промеса по истечению срока контракта.