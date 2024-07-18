Новичок «Зенита» Глушенков ответил на вопрос о целях на сезон

Новичок петербургского «Зенита» нападающий Максим Глушенков ответил на вопрос о целях на сезон.

© Чемпионат.com

«Особых индивидуальных целей не ставлю. Зачем в сезоне ставить индивидуальные цели, самое главное — команда», — сказал Глушенков в интервью клубному телевидению.



20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1».

13 июля игрок дебютировал за «Зенит» в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2) и отметился дублем.

Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В первом туре «Зенит» встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится в Самаре 20 июля на стадионе «Солидарность Арена», начало – 17:30 мск.

Известные дети спортсменов