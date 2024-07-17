«Краснодар» объявил о переходе защитника «Сан‑Паулу» Диего Косты

Защитник «Сан‑Паулу» Диего Коста стал игроком «Краснодара», сообщает пресс‑служба клуба.

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Бразильский футболист подписал контракт до конца июня 2029 года. Сумма трансфера не разглашается.

Коста, которому 24 года, является воспитанником «Сан‑Паулу». Всего он провел за основную команду 161 матч во всех турнирах и забил пять мячей.

Новый сезон МИР Российской премьер лиги (РПЛ) начнется 20 июля. На следующий день «Краснодар» сыграет на выезде с «Ахматом». Прямую трансляцию игры смотрите на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР с 19:50 (мск), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.