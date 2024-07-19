FA разместила вакансию на должность тренера сборной Англии. Среди требований – значительный опыт, лидерство, уверенность под вниманием общественности
Футбольная ассоциация Англии разместила вакансию на должность тренера сборной.
В сообщении на официальном сайте организации подчеркивается, что ряд кандидатов уже определен, однако она заинтересована в получении заявок от специалистов, соответствующих определенным критериям. FA отмечает, что придерживается «открытого процесса найма».
Так, роль главного тренера заключается в следующем:
– Возглавить и развивать мужскую сборную Англии, чтобы выиграть крупный турнир и неизменно входить в число лучших команд мира;
– Обеспечить вдохновляющее руководство многопрофильной командой специлаистов мирового класса;
– Развивать и поддерживать прочные отношения с клубами, в которых выступают квалифицированные английские игроки.
Успешный кандидат должен:
– Иметь лицензию УЕФА Pro;
– Иметь значительный опыт в английском футболе и успешные результаты в Премьер-лиге и/или ведущих международных соревнованиях;
– Быть исключительным лидером, который понимает футбольную среду сборных и будет получать от нее удовольствие;
– Иметь опыт успешного отбора, управления и развития английских игроков;
– Чувствовать себя уверенно и комфортно в очень важной роли, подвергающейся пристальному вниманию со стороны общественности;
– Иметь опыт создания высокопроизводительной, позитивной командной культуры и среды;
– Обладать твердыми личными ценностями и добросовестностью. Понимать и принимать роль главного тренера мужской сборной Англии, вдохновляющего нацию.
– Соответствовать следующим ценностям: «метить высоко, достигать вместе, принимать различия».
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FA разместила вакансию на должность тренера сборной Англии. Среди требований – значительный опыт, лидерство, уверенность под вниманием общественности
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