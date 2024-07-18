Чистяков поделился эмоциями от победы «Зенита» в Суперкубке России

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о матче за Суперкубок России с «Краснодаром». Встреча состоялась 13 июля в Волгограде. «Зенит» одержал победу со счётом 4:2.

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«Рад, что завоевали трофей! Он имеет большое значение для клуба и меня лично. Возможно, сейчас эмоции не такие, как от первых титулов в составе «Зенита», но в любом случае это большой успех для нас. Так что мы все счастливы. Чувствовалось, что «Зенит» контролировал игру? Да-да. Я думаю, что мы контролировали ход матча полностью. Сразу же счет 3:0 стал — от этого, думаю, полегче нам было», — приводят слова Чистякова «Известия».



В составе «Зенита» отличились Родригао, Вендел и Максим Глушенков (дважды). За «Краснодар» забили Никита Кривцов и Фёдор Смолов.