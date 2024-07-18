Сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Команда Валерия Карпина остается на 33-м месте. В последнем матче, который носил статус товарищеского, россияне на выезде разгромили сборную Белоруссии (4:0).

В топ-10 рейтинга произошло несколько перестановок. Испания после победы на Евро-2024 с восьмой строчки поднялась на третье место, а финалист турнира Англия переместилась с пятого на четвертое место. Лидером остается сборная Аргентины, победившая на Кубке Америки-2024, а на второй строчке находится Франция.

Российские футбольные клубы и сборные пропускают международные турниры по решению ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне проводят только товарищеские встречи.