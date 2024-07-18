РФС назвал имена арбитров, которые впервые будут обслуживать матчи РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на сайте сообщил, что в сезоне‑2024/25 в матчах МИР РПЛ и FONBET Кубка России дебютируют трое главных арбитров.

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Впервые матчи чемпионата и Кубка страны будут обслуживать Егор Егоров (Нижний Новгород), Ранэль Зияков (Набережные Челны) и Михаил Черемных (Пермь). Всего в будущем сезоне будут задействованы 23 арбитра.

Также в судейский состав на сезон вошли 39 лайнсменов, пять резервных судей и четыре резервных помощника арбитров. 46 арбитров из списка могут работать на играх в качестве видеопомощников арбитра.