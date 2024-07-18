Ребров рассказал, помогают ли вратарям подсказки на бутылках при пенальти
Бывший вратарь московского «Спартака» Артем Ребров рассказал, что помогает голкиперам отражать удары с 11‑метровой отметки.
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд отразил удар швейцарца Мануэля Аканджи в серии пенальти в матче ¼ финала ЕВРО‑2024, воспользовавшись информацией тренерского штаба, которая была размещена на бутылке с водой.
— Сейчас все изучают и смотрят за соперником, но самым главным остается то, как вратарь чувствует момент. Бывает, что игрок бьет в одну сторону, тренер указывает на другую, а вратарь принимает собственное решение и угадывает. Так что какие бы подсказки ни были, ключевое решение принимает вратарь во время момента, — цитирует Реброва «Чемпионат».
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