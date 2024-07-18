Ребров рассказал, помогают ли вратарям подсказки на бутылках при пенальти

Бывший вратарь московского «Спартака» Артем Ребров рассказал, что помогает голкиперам отражать удары с 11‑метровой отметки.

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Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд отразил удар швейцарца Мануэля Аканджи в серии пенальти в матче ¼ финала ЕВРО‑2024, воспользовавшись информацией тренерского штаба, которая была размещена на бутылке с водой.