«Никто из топов не выходил». Черчесов объяснил, почему возглавил команду Казахстана
Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов объяснил, почему возглавил национальную команду Казахстана.
«Я, когда вернулся из «Ференцвароша», сразу сказал, что хотелось бы работать, там написали в России, но я-то сказал, что имел в виду в русскоговорящей среде. Не то, что я английский не люблю или немецкий, но хочется все-таки на своем языке доносить свои идеи. Ну, интересовался Азербайджан, но конкретики потом не было. В России практически никто из топ-клубов реально не выходил, чтобы вот так сесть и обменяться мнениями о будущем. А Казахстан — это русскоязычная страна. Вот то, что я, по большому счету, имел в виду. Ну, с президентом мы пообщались, была конкретика, что от меня хотят. Ну и начнем, сейчас будет Лига наций», — сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».