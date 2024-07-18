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«Никто из топов не выходил». Черчесов объяснил, почему возглавил команду Казахстана

Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов объяснил, почему возглавил национальную команду Казахстана.

Черчесов объяснил, почему возглавил команду Казахстана
© Чемпионат.com

«Я, когда вернулся из «Ференцвароша», сразу сказал, что хотелось бы работать, там написали в России, но я-то сказал, что имел в виду в русскоговорящей среде. Не то, что я английский не люблю или немецкий, но хочется все-таки на своем языке доносить свои идеи. Ну, интересовался Азербайджан, но конкретики потом не было. В России практически никто из топ-клубов реально не выходил, чтобы вот так сесть и обменяться мнениями о будущем. А Казахстан — это русскоязычная страна. Вот то, что я, по большому счету, имел в виду. Ну, с президентом мы пообщались, была конкретика, что от меня хотят. Ну и начнем, сейчас будет Лига наций», — сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».

Футбол
Станислав Черчесов
Спартак