Черчесов рассказал, как относится к медиа-карьере Слуцкого

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, как относится к медиа-карьере возглавляющего «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

— Слуцкого критиковали ещё за его медиа-карьеру. Вам как она вообще?

— Ну, делал бы я так или нет? Ну, раз я не делаю, значит, это… Ну, если человек внутренне это хочет, тут критиковать не надо. Тут или ты принимаешь, смотришь, хочешь, смотри, хочешь, не смотри. А так зачем критиковать? Он человек талантливый, разносторонний, ему это нравится, он это хотел в тот момент.

Сейчас переключился на свою основную работу, и дай Бог, чтобы в Китае у него все сложилось. Буду, как говорится, болеть за этот клуб, — сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».