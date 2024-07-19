Назван самый дорогой вратарь в мире

Голкипер «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили стал самым дорогим вратарем в мире по версии портала Transfermarkt.

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23-летний футболист, совершивший наибольшее количество сейвов среди всех вратарей на прошедшем в Германии чемпионате Европы по футболу, стоит €45 млн. По сравнению с предыдущим периодом, его стоимость выросла на €10 млн.

Аналогично Transfermarkt оценивает стоимость голкипера «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошту. Он, в свою очередь, подорожал на €5 млн после завершения Евро-2024.

Евро-2024 завершился 14 июля. Финальная встреча между сборными Англии и Испании завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.