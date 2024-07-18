Тюкавин рассказал об атмосфере в раздевалке «Динамо» после упущенного чемпионства

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об атмосфере в раздевалке бело-голубых после упущенного чемпионства в сезоне-2023/2024.

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— Как это получилось? Вот так: вышли, проиграли и уехали. Если честно, обидно и за болельщиков, и за клуб. Сыграли не так, как в предыдущих матчах. Хотя были моменты, чтобы забить. Видимо, не на нашей стороне была удача. После матча все сидели расстроенные, опустив голову, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.