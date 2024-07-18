Агент Миранчука раскрыл подробности переговоров «Аталанты» и «Атланты»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, раскрыл подробности переговоров «Аталанты» и американской «Атланты» по трансферу футболиста.

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«На протяжении 10 дней Алексей находится в расположении «Аталанты», тренируется. Занятия проходят в закрытом режиме, они непростые, но Лёша старается. Что касается «Атланты», то пока соглашений не достигнуто. Да, «Аталанта» получила предложение от американского клуба. Что скрывать — финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим. «Аталанта» сейчас в переговорах со всеми сторонами», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, ранее появилась информация, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал согласие на переход в «Атланту Юнайтед» из МЛС. «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.