Футболист Душан Тадич объявил о завершении карьеры в сборной Сербии

Полузащитник турецкого «Фенербахче» Душан Тадич в социальных сетях объявил о завершении карьеры в сборной Сербии по футболу.

Всего на счету Тадича 111 матчей за национальную команду, в которых он забил 23 мяча и сделал 40 голевых передач.

— Я принял решение завершить карьеру в сборной Сербии. Ни одна клубная неудача не может ранить так, как неудача сборной, и никакой клубный успех не может принести такой радости, как успех в форме национальной команды. Я с большим удовольствием защищал цвета сборной Сербии. Мне выпала честь выступать за сборную своей страны на двух чемпионатах мира, а также чемпионате Европы и Олимпийских играх. Верю, что однажды вновь окажусь в сборной Сербии. Меня никогда не интересовали рекорды, а капитанская повязка в национальной команде принесла особую ответственность, — написал Тадич в социальных сетях.



На ЕВРО‑2024 сборная Сербии заняла четвертое место в группе C. Победителем турнира стала команда Испании, обыгравшая в финале англичан со счетом 2:1.